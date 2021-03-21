ING Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor’u 76-64 yendi.
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 76 - Aliağa Petkimspor: 64
Salon: Şahinbey
Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, Alp Karahan 5, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 5, Jaiteh 25, Hayes 10, Hüseyin Emre Yılmaz, Ahmet Furkan Özkan, Tomas 3, Can Uğur Öğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 2
Aliağa Petkimspor: Kendrick 11, Boran Güler 2, Deniz Çelen 2, Yiğitcan Turna 2, Ege Arar 2, Vasiliauskas 5, Okben Ulubay 8, Wimbush 12, Zack 4, Canberk Kuş 6, Dorukhan Engindeniz 3, Hummer 7
1. Periyot: 19-19
Devre: 47-34
3. Periyot: 63-46