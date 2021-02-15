Emmanuel Emenike, oldukça sevilen futbolcular arasında yer almaktadır. Çok fazla kişinin sevdiği futbolcu Nijeryalı'dır. Bir dönem Nijerya Milli Takımı'nda da forma giymiştir. Aynı zamanda forvet olarak görev yapmaktadır.

Emmanuel Emenike kimdir, nereli?

İnsanlar sevdikleri kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebiliyor. Aynı zamanda izledikleri bir futbol maçı sonrasında da takımda gördükleri kişiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyiciler hemen bir araştırma yapmaya başlıyor. Sevilen futbolcu, Emmanuel Emenike de Nijerya da doğmuş ünlü bir futbolcudur. Doğum yeri, Otuocha olarak bilinmektedir.

Emmanuel Emenike kaç yaşında?

Emmanuel Emenike, 10 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan da ise 34 yaşındadır. İlk olarak futbol kariyerine Nijerya'nın bir eyaletinde bulunan bir futbol takımında başlamıştır.

Emmanuel Emenike hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de başarılı futbolcu toplamda 94 tane futbol maçına katılmıştır. Aynı zamanda da 34 gol atmıştır ve 21 asistler gerçekleşmiştir. Ancak milli takım olarak sadece Nijerya Milli Takımında oynamıştır. Süper Lig de bulunan takımlardan ise oldukça başarılı performanslara imza atmıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Emmanuel Emenike futbol kariyerine başladığı andan itibaren birçok takımda yer almıştır. İlk olarak kariyerine başladığı 2007 tarihinde Delta Force FC Altyapı oyuncusu olarak devam eden kariyerinde Delta Force FC ye transfer olarak hem başarısını kanıtlamış hem de ilk transferini gerçekleştirmiştir. Sonrasında ise 2008 yılında Delta Force FC'den Cape Town City FC takımına transfer işlemlerini gerçekleştirmiştir. Hemen ardından ise aynı yıl içerisinde Ubuntu Cape Town FC takımına geçiş yapmıştır. 2009 yılında ise tekrar bir transfer gerçekleştirerek Ubuntu Cape Town FC takımından Kardemir Karabükspor takımına ve dolayısıyla Türkiye'ye transfer işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Kardemir Karabükspor'a geçişinin ardından ise 2010 yılında Ubuntu Cape Town FC takımına geri dönüş sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde tekrar bu takımdan ayrılarak Karabükspor takımına geçiş yapmıştır. Aradan bir yıl geçtikten sonra ise 2011 yılında Karabükspor'dan Fenerbahçe takımına transfer olmuştur. Ancak aynı yıl içerisinde kısa bir zaman sonra Spartak Moskova takımına transfer işlemleri gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise bu takımndan ayrılarak tekrar Fenerbahçe'ye dönüşünü gerçekleştirmiştir. 2015 yılına kadar Fenerbahçe'nin bir oyuncusu olarak kalan oyuncu bu tarihte Al-Ain FC takımına transfer olmuştur.

Transfer olduktan sonra ise 2016 yılında tekrar Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Ancak aynı yıl içerisinde hatta çok kısa bir zaman sonra West Ham United takımına geçiş yapmıştır. 2016 yılında ise tekrar bu takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye geçiş yapmıştır. 2016 yılı içerisinde tekrar Fenerbahçe'den ayrılarak West Ham United takımına transfer olmuştur. Ancak aynı yıl içerisinde tekrar bu takımdan ayrılarak tekrar Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. 2017 yılında ise tekrar Fenerbahçe'den Olimpiakos Pire takımına geçiş yapmıştır.

2018 yılında ise tekrar bir transfer ile Olimpiakos Pire takımından Las Palmas takımına transfer olmuştur. Tekrar 2018 yılında kısa bir zaman sonra Olimpiakos Pire takımına geçiş yapmıştır. Son olarak 2018 yılında Olimpiakos Pire takımından ayrılmıştır. Ancak sonrasında hiç bir takıma transfer olmamıştır. Kulüpsüz olarak bir süre devam ettikten sonra 2019 yılında KVC Westerlo takımına transfer olmuştur. Son olarak 2019 yılında KVC Westerlo takımından ayrıldıktan sonra kariyerine takımsız olarak devam etmeye başlamıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Emmanuel Emenike, 2021 yılı için bir takım ile anlaşmış olarak görünmüyor. Ancak yakın zaman içerisinde bir transfer gerçekleştirmesi beklenen oyuncular arasında yer almaktadır. Hangi takım ile bir anlaşma imzalayacağı konusunda ise şu an da kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak başarılı bir forvet ve santrafor oyuncusu olan futbolcunun kariyer geçmişi oldukça başarılı olarak görünmektedir. En son olarak Belçika'nın bir takımı olan KVC Westerlo takımında forma giydiği bilinmektedir.

Maaşı ne kadar?

Oyuncunun transfer olduğu takımlarda ve bulunduğu takımlara göre aldığı maaşlarda farklılık göstermektedir. Son olarak piyasada 400 Bin € olarak bir ücret belirlendiği bilinmektedir. Ancak kısa zaman içerisinde bir takım ile anlaşma yapmadığı için ne kadar bir maaş alacağı da bilinmemektedir. O yüzden kesin olarak bir maaş miktarı bildirmek mümkün değildir. Ancak başarılı bir oyuncu olduğu için aldığı miktarlar oldukça yüksektir.