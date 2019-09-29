Emmanuel Emenike geri döndü!

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra uzun bir süre boşta kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkan olarak görev yaptığı Westerlo'ya transfer olan Nijeryalı golcü, iki yıl sonra yeniden sahalara döndü.

Takımının Belçika 2. Ligi'nde deplasmanda KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçın 86'ncı dakikasında oyuna giren 32 yaşındaki santrfor, böylece 28 Ekim 2017'de oynanan Panathinaikos-Olympiakos maçının ardından ilk resmi karşılaşmasına çıkmış oldu. Emenike'nin Westerlo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler