Club Brugge'ün Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Emmanuel Dennis, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'la 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada kaçırdığı golleri unutamıyor. Takımının ligde dün Gent'i 4-0 yendiği maçta fileleri havalandırmayı başaran 21 yaşındaki futbolcudan söz konusu mücadeleyle ilgili çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Yıldız isim, Belçika'da yayım yapan Het Laatste Nieuws gazetesine verdiği demeçte "Galatasaray'la berabere kaldığımız maçtan sonra evime mutsuz gittim. Değerlendiremediğim fırsatlar sürekli aklımdan geçti. Taraftarlardan da hakaret içerikli pek çok mesaj aldım. Ancak bunun sebebinin bahis meselesi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pek çok Brugge taraftarının Galatasaray'ı yenecekleri üzerine bahis oynadığını belirten genç futbolcu, "Benim yüzümden kuponları yatınca memnuniyetsizliklerini sosyal medya hesaplarım üzerinden ifade etme yolunu seçtiler. Bu da çok zor günler geçirmeme neden oldu. Gerçekten çok üzülmüştüm ve acı içindeydim." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler