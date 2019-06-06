Emmanuel Denis için Fenerbahce geç kaldı

Takımını gençleştirmek isteyen Arsenal ve çok başarılı bir sezon geciren Depay’ın teklifler alması üzerine alternatif arayan Lyon, Nijeryalı oyuncuyla yakından ilgileniyor.

İngiliz ve Fransız ekiplerinin Belçika kulübüne yaklasik 12 Milyon poundluk bir teklif yapıldığı iddia edildi.

Ara transferde Dennis’e teklif yapan Fenerbahçe’ninse bu rakamlara çıkması beklenmiyor

Wesley Moraes icin de 18 Milyon poundluk bir teklif alan Brugge Nijeryali oyuncuya gelen teklif konusunda cevabı bekleniyor.

Hakan Ateşler / fanatik.com.tr