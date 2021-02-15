Spor branşları ülkeler arasında etkileşimi arttırmakta önemli bir rol oynuyor. Özellikle dünya genelinde pek çok ülkede futbol en önemli spor branşlarından bir tanesi olmuş durumda. Yediden yetmişe herkesin ilgi ile takip ettiği futbol hem başarılı olmak için hem de centilmenliğin sahaya yansıması için çok önem taşır. Futbol genel olarak belli başlı kurallar ile oluşturulur. Futbolda11 kişilik iki ayrı takım sahada mücadele verir. En fazla golü alan takım maçın kazanını olur. Ayrıca liglerde verilen mücadele sonucunda şampiyon olan takım belli olur. Futbol takımlarının başarılı olması için doğru futbolcuların transfer edilmesi çok önem taşımaktadır. Performansları, hızları ve tekniklerine göre en başarılı olan futbolcular en iyi takımlarda görev alabilirler. Emmanuel Adebayor da dünya genelinde en çok tercih edilen futbolcular arasında yer alıyor.

Emmanuel Adebayor kimdir, nereli?

Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 yılında Togo'nu Lome kentinde dünyaya geldi. 1, 95 metre boyudaki başarılı futbolcu santrafor mevkinde forma giymektedir. Nijerya asıllı olan Togolu milli futbolcu Togo milli takımında da forma giymektedir. Emmanuel Adebayor 2006 FIFA Dünya Kupasında Togo milli takımını Almanya'da temsil etti. Bu da Togo milli takımının ilk kez ve tek dünya kupasındaki mücadelesi oldu. Başarılı futbolcu Emmanuel Adebayor futbola 1994 yılında başladı. Emmanuel Adebayor 1994- 1999 yılları arasında Sporting Club de Lome takımının alt yapısında futbol oynadı. Ayrıca başarılı futbolcu 1999- 2001 yılında da Metz futbol takımının alt yapısında forma giydi.

Emmanuel Adebayor kaç yaşında?

Asıl adı Sheyl Emmanuel Adebayor olan Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 yılında Togo'nun Lome kentinde dünyaya geldi. 37 yaşında olan futbolcu profesyonel futbol kariyerine 2001 yılında başladı. 2001- 2003 yılları arasında Metz futbol kulübünde oynayan başarılı futbolcu çıktığı 44 maçta toplam 15 gol attı. Emmanuel Adebayor 2003- 2006 yıllarında Monaco futbol takımında forma giyerken çıktığı 78 maçta da 18 gol attı.

2006-2009 yılları arasında Arsenal futbol takımında oynayan yetenekli futbolcu çıktığı 104 maçta 46 gol attı. Nijerya asıllı Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor 2009- 2010 sezonunda ise Manchester City futbol takımında forma giyerken çıktığı 34 maçta 15 gol attı.

Emmanuel Adebayor Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Nijerya asıllı Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor 2009-2010 sezonunda Manchester City takımında forma giydikten sonra 2011 yılında Real Madrid futbol takımına kiralandı. Burada 14 maça çıkan başarılı futbolcu toplam 5 gol attı. Emmanuel Adebayor 2011- 2012 sezonunda ise Tottenham futbol takımına kiralık olarak gönderildi.

Emmanuel Adebayor Tottenham futbol takımı forması ile çıktığı 33 maçta 17 gol attı. 2012- 2015 yıllarında da Tottenham futbol kulübünde sözleşme imzalayan başarılı futbolcu çıktığı 59 maçta 18 gol kaydetti. 2015- 2017 yıllarında Crystal Palace futbol takımında oynayan Emmanuel Adebayor 2017 yılında Türkiye'ye geldi. Emmanuel Adebayor 2017- 2019 yılları arasında Başakşehir futbol takımında oynayarak çıktığı 60 maçta 24 gol attı. 2019 yılında Kayserispor'a transfer olan Emmanuel Adebayor çıktığı 8 maçta 2 gol atmış oldu.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Dünya çapında pek çok takımda forma giyen Emmanuel Adebayor 2012- 2015 yılları arasında Tottenham'da futbol oynadı. 2015- 2017 yılları arasında Crystal Palace futbol takımında forma giyen Emmanuel Adebayor 2017 yılında Türkiye'ye geldi. Başarılı futbolcu Süper Lig takımlarından Başakşehir ve Kayserispor'da oynadı.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Türkiye Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Emmanuel Adebayor 11 Şubat 2020 tarihinde Paraguay Primera Divison Kulübü olan Olimpia Asuncion'a transfer oldu. Emmanuel Adebayor Paraguay futbol tarihinde en yüksek ücretli oyuncu oldu.

Emmanuel Adebayor'un maaşı ne kadar?

Dünya çapında pek çok farklı kulüpte forma giyen Emmanuel Adebayor 2020 yılı itibari ile Olimpia futbol takımına 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Emmanuel Adebayor Milli Takım kariyeri

Başarılı futbolcu Emmanuel Adebayor Togo doğumlu olmsı nedeniyle ülkesi Nijerya'yı değil doğduğu ülke olan Togo'yu tercih etti. Emmanuel Adebayor 2006 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde 11 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Emmanuel Adebayor Özel Hayatı

Emmanuel Adebayor evli olmasının yanı sıra Kendra adında bir kızı bulunmaktadır. Ayrıca Georgia Revolution FC orta saha oyuncusu olan Alex Harlley'in de amcasıdır.