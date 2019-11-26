Emmanuel Adebayor fena yakalandı

Kayserispor'un sahasında Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Adebayor soluğu İstanbul'da aldı. Tecrübeli futbolcu gittiği mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Çıkışta gazetecileri gören Adebayor, içeride birlikte eğlendiği kadın arkadaşlarını bir araca bindirdi. Uyanık futbolcu, taksiyle kadınların olduğu aracı takip etti. Ekip, Maslak'taki bir sitede buluştu.

Adebayor bu sezon Kayserispor formasıyla 7 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Adebayor, geçtiğimiz yıllarda Premier Lig'de Manchester City forması da giymişti. (Sabah)



