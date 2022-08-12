Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş 'tan Torino'ya transferi spor gündemini özellikle sosyal medyada sarsmıştı. Transferin gördüğü ilgi ise hem İtalyan ekibini hem de İtalyan basınını oldukça şaşırttı.

İtalyan basınından La Stampa, Emirhan İlkhan transferinin sosyal medyadaki etkisiyle rekor kırdığını gündeme taşıdı. Transferin açıklanmasının Torino'nun daha önce eşi benzeri görülmemiş sosyal medya rakamlarıyla karşılaşmasını sağladığı aktarıldı.

İlk açıklamaya büyük ilgi

La Stampa, 18 yaşında bir gencin transferinin açıklanmasının sosyal medyada yarattığı büyük etkiye sayılarla yer verdi. Torino'nun Emirhan İlkhan transferine ilişkin İngilizce hesabından atılan ilk duyuru tweeti 2 milyon görüntülenme ve 100 bin etkileşim aldı. Bu tweet üzerinden Torino'nun resmî hesabı 36 bin ziyaretçi alırken 25 bin de beğeni getirdi.





Vlasic ve Kostic kıyaslaması

İtalyan basını, 18 yaşında Emirhan İlkhan'ın sosyal medyada yarattığı etkiyi farklı örneklerle kıyasladı. West Ham'ın CSKA Moskova'dan 30 milyon Euro üzerinde bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Vlasic, sadece 350 beğeni almıştı. Torino'nun diğer kulübü Juventus'un Kostic transferi ise 8 binden az etkileşim aldı.