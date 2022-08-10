Beşiktaş 'tan olaylı bir şekilde İtalyan ekibi Torino'ya transferi gerçekleşen Emirhan İlkhan, kulübün kanalına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu çok heyecanlı olduğunu ve Serie A'nın dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu ifade etti.

Emirhan İlkhan'ın açıklamaları şöyle;

Torino'yu çok beğendim, şehri görünce çok şaşırdım. Kulübü de daha önceden biliyordum, takip ediyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Umarım iyi işler yaparız. Takım arkadaşlarımdan Radonjic ile daha önce çalışmıştım. Belgrad'da yaz kampında tanıştım. Umarım takımda da iyi anlaşırız. Torino, İtalya'nın köklü ve sağlam kulüplerinden bir tanesi. Serie A ise dünyanın en iyi liglerinden, burada oynayacağım için de ayrıca mutluyum. İki yönlü bir oyuncuyum, box to box yani. Topla gitmeyi seviyorum. Juric hocanın da genç oyuncularla ilişkisi gerçekten iyi. Herkes çok övmüştü. Tercih ettiğim pozisyon 8 ve 10 numara.

Beşiktaş , 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtayan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a bildirmişti. Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurmuştu.

Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, geçtiğimiz haziran ayında 18 yaşına girmiş ve Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamış ve menajeriyle Mirsad Türkcan'la anlaşmaya "4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi" koydurtarak 2 ay sonra Torino'ya transfer oldu.

Emirhan'dan Beşiktaş'a veda

Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir yazıyla Beşiktaş kulübüne ve taraftara veda etti. İşte Emirhan İlkhan'ın veda yazısı:

Sevgili Beşiktaş Ailem, Bir veda yazısı olarak değil bir teşekkür yazısı olarak paylaşıyorum bu yazıyı. Duygularımı, düşüncelerimi, hislerimi ve son bir haftada yaşananları kelimelere dökmek çok zor ancak bunu sizlere borçlu olduğumu düşünüyorum.

Geride bıraktığımız sezonun ortasından itibaren bu takımın bir parçası haline geldim ve sizlerin sonsuz desteği, kendime verdiğim sözler ve taraftarlık duygumla çıktım her maça. İlk maç, Ilk kupa, Ilk gol ve evimizde sizlerin önünde oynamanın duygusunu tecrübe ettim. Seçmeleri kazandığım o gün, okuldan antrenmana koşarak gittiğim günler bunun hayaliyle yaşayan bir genç olarak tarifi olmayan duygulardı. Beni büyüten, her zaman yanımda olan ailemi', bende ne kadar emeği varsa kulübümün de bende o kadar emeği oldu. Yaşım genç olsa da bunun her zaman bilincinde olarak hareket ettim. Ben Beşiktaş'ta forma giymeye başladıktan sonra değil bu kulübün kapısından ilk girdiğini andan itibaren burada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Bu forma, giydikten sonra Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim de vardı elbet. Kimileriniz şu an bunun erken olduğunu düşünüp bana kızıyor olabilir, kimileriniz bu yolda beni destekliyor olabilir. Bunun yoruma açık bir konu olduğunu biliyorum. Her bir taraftarımızın düşüncesine saygı duyuyor ve sizleri anlayabiliyorum.

Avrupa'da futbol oynamak için kariyerimde yeni bir adim atıyorum. Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum. Taraftarı olduğum kulübümü, sizleri ve Türk futbolunu başarıyla temsil etme gayretinde olacağım. Bende emeği olan antrenörlerimize, kulüp personelimize ve oynadığım her maç beni tüm kalbiyle destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar kavuşmak üzere hoşça kalın.