90 dakika sahada kalan Beşiktaş 'ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan, 4 top kesme, 3 şut pası ve 7 ikili mücadele kazanma istatistikleriyle dikkat çekti. Emirhan İlkhan, 11,04 km. ile maçın en fazla mesafe kateden oyuncusu oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de onu derbiden sonra genç yıldızı özel olarak tebrik etti. Fransız hocanın kalan iki maçta da genç yıldıza 11'de görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alex Teixeira ve Miralem Pjanic'in kenarda oturduğu derbide 40 yıllık Beşiktaşlı gibi mücadele eden genç yıldıza sosyal medyadaki futbolseverler de övgü dolu mesajlar attı.

Emirhan İlkhan'ın Avrupa'nın önemli scoutlarının da takibinde olduğu biliniyor. Beşiktaş'ın son iki maçında Fransız kulüplerinin scoutlarının genç yeteneği izleyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde altyapıdan 4 isim ilk 11'de yer aldı. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve maça 11'de başlayan isimler oldu. (Takvim)