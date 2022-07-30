Emirhan İlkhan, Beşiktaş camiasını rahatlattı: Karar başkanımın!

17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törende Siyah Beyazlılar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emirhan İlkhan için devreye giren Torino'nun genç yıldızın sözleşmesindeki '4.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesindeki rakamı ödemeye hazır olması gündeme bomba gibi düştü.

'Benim bir karar almam söz konusu değil'

Beşiktaş camiası, 18 yaşındaki yıldızın geleceğini merak ederken Emirhan, FANATİK'e konuştu. Beşiktaş sayesinde bu günlere geldiğini aktaran başarılı orta saha, ''Beşiktaş sayesinde burdayım. Başkanım ne derse o olur. Bunun aksine benim bir karar almam söz konusu değil.'' dedi.

Emirhan İlkhan, 17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törenle 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Sosyal medyada 4.5 milyon Euro'luk madde tepkisi

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Beşiktaşlı taraftarlar, Emirhan gibi bir yeteneğin çok daha yüksek bir bonservisle satılması gerektiğinin altını çizdi, sözleşmedeki 4.5 milyon Euro'luk madde nedeniyle de yönetimi sert bir dille eleştirdi.





3 yıllık imzaladı

Geçtiğimiz sezon çıktığı Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 1 golle oynayan, U19'da ise 11 maçta 7 gol, 1 asistle skor katkısı veren 18 yaşındaki oyuncu, 17 Haziran’da başkan Ahmet Nur Çebi’nin de katıldığı törende Siyah Beyazlılar ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 1.75 boyundaki orta saha, U21 Milli Takım formasını da 2 kez giydi.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL







