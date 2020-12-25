Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TFF 1’inci Lig’de oynanan ve 3-3’lük eşitlikle sona eren İstanbulspor – Bursaspor maçında, takımının ikinci golünü kaydeden Emirhan Aydoğan, camiaya mesaj verdi.

23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kimsenin şüphesi olmasın. Son dakikaya, son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz. Biz böyle bir takımız! Bize destek veren, inanan herkese teşekkürler. Vakıfköy Gerçeği” ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde 14 maça çıkan ve bin 208 dakika süre alan genç oyuncu, 3’üncü kez rakip ağları havalandırırken; daha önce de Altınordu ve Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Emirhan ayrıca, İstanbulspor karşısında oynanan maçta bir golün de asistini yaparak alınan bir puana katkıda bulundu.

(FOTOĞRAFLI)