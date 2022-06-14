19 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı Marsilya'ya kaptıran Galatasaray , U19'da sezonu 8 gol, 5 asistle tamamlayan 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'in de Fatih Karagümrük'e gitmesine engel olamadı. Altyapıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ilerleyen süreçte A takımda forma giymesi beklenen Emir'in Karagümrük'e imza atması, Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti. Potansiyeli yüksek bir oyuncuyu elden kaçıran yönetime tepkiler yükselirken genç sol bek, profesyonel kontrat talebinin cevapsız bırakılması nedeniyle ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Burak Elmas döneminde profesyonel sözleşme talebi cevapsız bırakılan 18 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'ten gelen teklifi kabul etti.

Bu gelişmeler sonrası solak yıldız adayının kariyeri de merak konusu oldu. Emir Tintiş kimdir, mevkisi ne? Emir Tintiş kaç yaşında ve nereli? Emir Tintiş'in boyu ve kilosu kaç? sorularına yanıtlar aradık.

Emir Tintiş kimdir, mevkisi ne? Emir Tintiş kaç yaşında ve nereli? Emir Tintiş'in boyu ve kilosu kaç?

12 Ocak 2004'te Edirne'de dünyaya gelen Emir Tintiş, futbol hayatına Beşiktaş altyapısında başladı. 10 yaşında Siyah Beyazlı formayı giyen ve 2 yıl boyunca burada şans bulan genç oyuncu, 2016'da doğduğu yere döndü, 1 sezon Edirne DSİ Spor altyapısına katıldı.

Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emir, Eylül 2017'de 13 yaşındayken Galatasaray altyapısına transfer oldu. Çeşitli yaş gruplarında forma giyen ve geleceği parlak oyuncular arasında gösterilen sol bek oyuncusu, kendisinden beklenen çıkışı U19 Takımı'nda yaptı.

Karagümrük'ün yeni hocası Pirlo'nun Emir'i gelecek sezon A takım kadrosunda düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, geride kalan sezonda U-19 Elit Gelişim Ligi'nde sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta toplam 2 bin 369 dakika sahada kalırken, takımına 8 gol, 5 asistlik katkıda bulundu.

1.87 boyunda olan Emir, sol bekin yanı sıra sol açıkta da forma giyebiliyor. 13 kez U15, 15 kez U16, 10 kez de U18 Milli Takımı'nda şans bulan 18 yaşındaki oyuncu, Ay Yıldızlı forma ile 2 gol atmayı başardı.

Burak Elmas döneminde sözleşmesi yenilenmeyen 18 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'ten gelen teklifi kabul ederken, kulüpten bu transferle ilgili bir açıklama yapıldı. Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada,"18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş’i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ileU19 Elit Gelişim Ligi Şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş’e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu fatih Karagümrük'e imza atmasının ardından sosyal medya hesabından Sarı-Kırmızılı kulübe sitem dolu bir veda mesajı yayımladı, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Galatasaraylılar;

Yıllardır formasını terleterek ilk günden beri kendimi geliştirmeye adadığım takımımızda U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümüzde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım.

Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarım ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam.

Benim için kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla.