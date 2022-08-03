Fenerbahçe , 18 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzattığını ve genç oyuncunun 2022-23 sezonunda kiralık olarak Göztepe formasını giyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya’nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır. İmzada Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç da hazır bulunmuştur. Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyecektir. Oyuncumuza başarılar dileriz.''



