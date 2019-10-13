Emir Kıvırcık’tan ‘Bir hayalden bir efsaneye’

Araştırmacı yazar, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu üyesi Emir Kıvırcık’ın, “Bir hayalden bir efsaneye” isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

Kıvırcık kitabında işte bu ölümsüz hikayeyi anlattı: “1905 senesinde Ali Sami adında bir genç ve onun bir avuç arkadaşı muhteşem bir hayali gerçekleştirmeye karar verdiler: Türklerin futbol oynamasına izin verilmeyen bir dönemde bir spor kulübü kurmak! Ancak bu hayal uğruna başlarına gelmeyen şey kalmadı; dayak yediler, zindana atıldılar, mektepten atılma korkusu yaşadılar. Çok bedel ödediler ama bir tarih yazmayı da başardılar: Galatasaray!”