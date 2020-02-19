Emir Büyükdağ’dan bir şampiyonluk daha

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BM Boks sporcusu Emir Büyükdağ, Ordu’da düzenlenen ‘Genç Erkekler Boks Şampiyonası’nda 91 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

10-16 Şubat tarihlerinde Ordu Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda, BM Boks sporcusu Emir Büyükdağ, karşılaştığı rakiplerini mağlup ederek 91 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu şampiyonlukla birlikte sporcunun toplamda 7 Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa ikinciliği olduğunu söyleyen BM Boks Kulübü Başkanı Kazım Aydın, Emir Büyükdağ’ın gelecekte Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda başarılar getirecek bir sporcu olduğunu belirtti. BM Boks kulübünün son birkaç yıldır faaliyet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Kazım Aydın, kulübün donanımlı antrenörler nezaretinde yeni şampiyonlar çıkarmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Kulüp As Başkanı Tarık Dartar da kulüp hedeflerinin olimpiyatlara sporcular göndermek ve ülkemize altın madalyalar kazandırmak olduğunu kaydetti.

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