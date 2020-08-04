Emir Aşarı, Almanya’da üçüncülük elde etti

Otomobil yarışçısı Emir Aşarı, Almanya’da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nin dördüncü ayağında üçüncü oldu. Yapılan açıklamada, Tezmaksan’ın sponsorluğunda BMW 330i ile yarışan Emir Aşarı’nın, ekibi Nicolas Griebner ve Björn Simon’la VT2 klasmanında yarışa altıncı sırada başladığı ve stintinin sonunda üçüncü sıraya yükseldiği aktarıldı.

Emir Aşarı’dan sonra yarışa devam eden Griebner ve Simon’un da üçüncü sırayı koruduğu belirtildi. Yarışın son 40 dakikalık bölümünde tekrar direksiyona geçen Emir Aşarı’nın yarışı üçüncü sırada tamamladığı kaydedildi.

Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nin beşinci yarışının 29 Ağustos’ta gerçekleşeceği bildirildi.