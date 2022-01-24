Emir Aral, Galatasaray Spor Kulübü Espor şubesinin başına getirildi

Galatasaray Spor Kulübü, espor alanında bir yenilik yapıldığını ve Espor şubesinin başına Emir Aral'ın getirildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Emir Aral, Galatasaray Spor Kulübü Espor şubesinin başına getirilmiştir.

League of Legends, Fifa, PUBG Mobile, NBA2K, Zula ve PES takımları bulunan kulüpteki görevini fahri olarak yapacak ve sorumluluk üstlenecektir. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu üyesi de olan Emir Aral, önümüzdeki günlerde başta Valorant takımı olmak üzere, başka takımların da kulüp bünyesinde olacağını açıkladı.