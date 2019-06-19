Emine Erdoğan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nı Konuk Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nı konuk etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlenen yemekte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı teknik ve idari ekibi ile A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben ve sporcu kadrosu yer aldı.

Boyunlarına takılan her madalyayla her yaştan Türk kadının özgüvenini tazelediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, “Türk kadının tuttuğunu koparan, kitleleri peşinden sürükleyen gücünü ortaya koyuyorsunuz. Sahadaki üstün performansınızla, önyargıları da yıkıyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun, siz sporcularımızın mücadelesine ortak olmak, toplumumuzdaki dayanışmayı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını artıyor.” dedi.

Emine Erdoğan, sporun ve bayrağın birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Yani biz her şartta zaten kazanan tarafız. Başarınızın, her şeyden önce kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza ve kadınlarımıza ilham kaynağı olacağını biliyorum. O nedenle bu şampiyonada milletimiz için olduğu kadar, sizin gibi olmak isteyen kız çocuklarımız için de mücadele etmenizi arzu ediyorum. Çünkü onlar için rol modelsiniz.” mesajını verdi.

Huber Köşkü bahçesine kurulan potada mini bir gösteri atışı yapan milli basketbolcular, Emine Erdoğan’a milli takım forması hediye etti.



