Emine Bulut için kulüpler mesaj yayınladı

İşte kulüplerin Emine Bulut mesajları;

Beşiktaş:

Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!

Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz.

Alışmayacağız, susmayacağız!

Fenerbahçe:

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!

Galatasaray:

Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!

Trabzonspor:

Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun!

Başakşehir:

“Ölmek istemiyorum” diyen bir anne,

“Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz...

Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz!

Konyaspor:

Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. -Albert Einstein

Ankaragücü:

Bu vahşeti unutmayacağız! Unutturmayacağız!

Antalyaspor:

Yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetleri artık son bulsun!

Sivassppor:

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz!

Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz.