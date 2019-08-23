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  • Emine Bulut için kulüpler mesaj yayınladı

Emine Bulut için kulüpler mesaj yayınladı

Eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için kulüpler mesaj yayınladı.

23 Ağustos 2019, Cuma 10:58 Son Güncelleme:
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Emine Bulut için kulüpler mesaj yayınladı

İşte kulüplerin Emine Bulut mesajları;

Beşiktaş:

Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! 

Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. 

Alışmayacağız, susmayacağız!

Fenerbahçe:

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!

Galatasaray:

Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!

Trabzonspor:

Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun!

Başakşehir:

“Ölmek istemiyorum” diyen bir anne, 

“Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz...

Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz!

Konyaspor:

Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. -Albert Einstein

Ankaragücü:

Bu vahşeti unutmayacağız! Unutturmayacağız! 

Antalyaspor:

Yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetleri artık son bulsun!

Sivassppor:

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! 

Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz.

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