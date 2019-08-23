Emine Bulut için kulüpler mesaj yayınladı

İşte kulüplerin Emine Bulut mesajları;
Beşiktaş:
Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz!
Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz.
Alışmayacağız, susmayacağız!
Fenerbahçe:
Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!
Galatasaray:
Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!
Trabzonspor:
Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun!
Başakşehir:
“Ölmek istemiyorum” diyen bir anne,
“Anne ölme” diyen bir evlat. Sözün bittiği yerdeyiz...
Bu vahşice katliama sessiz kalmıyoruz, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz!
Konyaspor:
Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. -Albert Einstein
Ankaragücü:
Bu vahşeti unutmayacağız! Unutturmayacağız!
Antalyaspor:
Yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetleri artık son bulsun!
Sivassppor:
Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz!
Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz.