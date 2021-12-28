Emin Müftüoğlu: Olimpiyatlarda madalya hedefimiz var

D-Smart 77. Kanalda yayınlanan ‘Haftanın Konuğu’ programının bu haftaki konuğu Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu oldu. Posta yazarı Faik Gürses’in sorularını yanıtlayan Emin Müftüoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘’OLİMPİYATLARDA MADALYA HEDEFİMİZ’’

Emin Müftüoğlu: Olimpiyatlarda madalya hedefimiz, ben önümüzün bu anlamda açık olacağına inanıyorum.

‘’EROL BAŞKAN DA ŞARTLARINA GÖRE İYİ ŞEYLER YAPTI’’

Emin Müftüoğlu: Erol Başkan da şartlarına göre iyi işler yaptı. Dönemin şartlarını iyi yönetti.

‘’TÜRK BİSİKLETİNİN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA MADALYAYA KOŞMASI GEREKİYOR’’

Emin Müftüoğlu: Türk Bisikleti önümüzdeki 10 yılda madalyaya koşması gerekiyor.

‘’DÜNYANIN TEPESİ BİSİKLETLE İLGİLİ NE YAPIYORSA BİZ DE ONU YAPACAĞIZ’’

Emin Müftüoğlu: Dünyanın tepesi bisikletle ilgili ne yapıyorsa biz de onu yapacağız.

‘’BİSİKLET AİLESİ OLARAK BİRBİRİMİZE DARILMA ŞANSIMIZ YOK’

Emin Müftüoğlu: Bisiklet ailesi geniş değil, birbirimize darılma şansımız yok.

‘’ÇEŞME GRAN FONDO’YA 1500 KİŞİ KATILDI’’

Emin Müftüoğlu: Çeşmede düzenlenen Gran Fondo’ya 1500 kişi katıldı. Hedefi her zaman yüksek tutuyoruz.

‘’2027 VEYA 2028’DE GRAN FONDO’NUN EN BÜYÜĞÜNÜ TÜRKİYE’DE YAPMAYI HEDEFLİYORUZ’’

Emin Müftüoğlu: 2027 veya 2028’de Gran Fondo’nun en büyüğünü Türkiye’de yapmayı hedefliyoruz.

‘’VELEDROM’UN AÇILMASIYLA BİSİKLETTE HER BRANŞA YER VERECEĞİZ’’

Emin Müftüoğlu: Veledrom’un açılmasıyla bisiklette her branşa yer vereceğiz.

‘’SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI’NA PİST İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM’’

Emin Müftüoğlu: Sakarya Belediye Başkanı’na pist için teşekkür ediyorum.

‘’CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURUNU YİNE TURİZM YÖRELERİNDE YAPACAĞIZ’’

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu turizm şehirlerinde yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na geçen yılın iki misli katılım olacak. Şimdiden iyi bir katılım olacağı gözüküyor.

‘’KARADENİZ’DE TUR YAPMAK İSTİYORUZ AMA TÜM MESELE YAYIN’’

Emin Müftüoğlu: Karadeniz’de tur yapmak istiyoruz fakat tüm mesele yayın yaptırmakta.

‘’PANDEMİDEN SONRA BİSİKLET SATIŞLARI TAVAN YAPTI’’

Emin Müftüoğlu: Pandemi sonrasında bisiklet satışları tavan yaptı.

Faik Gürses: Bizim bisiklet ihracatımız hangi yönde?

‘’İLK YAPTIĞIMIZ İŞLERDEN BİRİ BİSİKLET FİRMALARINI YERİNDE ZİYARET ETTİK’’

Emin Müftüoğlu: İlk yaptığımız işlerden biri bisiklet firmalarını yerinde ziyaret ettik. Arz talep oranlarını gözden geçirdik.

‘’SPONSORLUK KONUSUNDA ÇOK İYİ GİDİYORUZ’’

Emin Müftüoğlu: Sponsorluk konusunda çok iyi gidiyoruz. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu sponsorluk konusunda büyük destek veriyor. Kendisine bu anlamda minnettarız.

‘’TÜRK TARİHİNDE TEK ŞAMPİYON AHMET ÖRKEN’’

Emin Müftüoğlu: Türk Tarihinde tek şampiyon Ahmet Örken, bu konuda hakkını ödeyemeyiz.

‘’CUMHURBAŞKANIMIZDAN NE İSTERSEK YAPIYOR KENDİSİNE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ’’

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanımızdan ne istersek yapıyor, kendisine ne kadar teşekkür etsek az.