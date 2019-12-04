Emin Bayram: Taraftarımızdan özür diliyorum

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u sahasında ağırladı. Sarı Kırmızılı ekip genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada yer aldı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak ev sahibi avantajını kaybetmiş oldu. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti.

Mücadelenin ardından ilk kez A Takımla maça çıkan 2003 doğumlu futbolcu Emin Bayram, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"A Takım ile maça çıkmak ve buradaki ağabeylerimle top oynamak çok güzeldi. Bu maç şanssızlık oldu. İkinci maç düzelteceğiz. Taraftarımızdan özür diliyorum. Her zaman daha iyisi için çalışmak lazım."

"Performansını da değerlendiren genç oyuncu, "Daha da iyi olabilirdi. Her zaman çok çalışmak lazım. Fizik ve tecrübe olarak daha iyi olacağım"