Umut vadeden genç futbolcular arasında yer alan Emin Bayram, son dönemlerde birçok kişinin İnternetten araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Galatasaray altyapısında oynayan ve yakın zamanda A takımla da maça çıkan oyuncu, pek çok otorite tarafından beğenilmiş durumda. Özellikle stoper mevkiinde olması ile beraber Galatasaray açısından bu bölgeyi kapatacak yeteneğe sahip isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Henüz çok genç olmasına rağmen yakın zamanda A Takımı çıkabilecek niteliğe sahip oyunculardan biridir.

Emin Bayram nereli?

2 Nisan 2003 yılında İstanbul'da doğan Emin Bayram, Galatasaray altyapısında oynayan genç yeteneklerden biridir. Çocukluk ve gençlik dönemini de İstanbul'da geçiren oyuncu, eğitim hayatını yine İstanbul'da sürdürüyor. Aynı zamanda Galatasaray A takımına kadar çıkmayı başarmış olan geleceği parlak oyunculardan biridir. Özellikle Türkiye Kupası'nda ilk defa A Takım ile çıkması üzerinden, oynadığı süre içerisinde olumlu not alan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Emin Bayram kaç yaşında?

Son dönemlerin en iyi ve genç yetenekleri arasında yer alan Emin bayramın kaç yaşında olduğu merak edilen konulardan biridir. 2 Nisan 2003 doğumlu olan oyuncu henüz 17 yaşındadır. 18 yaşını doldurması ile beraber profesyonel sözleşmesini daha da uzatması beklenen oyuncu, stoper mevkiinde bölgeyi kapatacak oyuncular arasında gösteriliyor. Henüz çok genç olması ile beraber Fatih Terim'in Galatasaray'ın birçok farklı kategorisinde yer verdiği ve oynadığı oyunculardan biri olduğunu söylemek mümkün.

Emin Bayram hangi takımlarda oynadı?

5 yaşındayken Galatasaray altyapısında futbol hayatına başlayan Emin Bayram, hala Galatasaray'da oynamaya devam ediyor. Özellikle 2019 yılında U17 ye geçiş yaparak burada oynamaya başlayan genç yetenek, Galatasaray'ın oynadığı Tuzla spor maçında da görev aldı. Böylece ilk profesyonel karşılaşmasına çıkmayı başardı. Özellikle 2021-2022 senesine kadar devam edecek bir profesyonel sözleşmeyi Galatasaray ile imzalamış durumda.

Tuzlaspor ile oynanmış olan Türkiye Kupası kapsamında ilk defa A takım ile sahaya çekmeyi Başaran Emin Bayram, oynadığı futbol ile performans açısından da büyük beğeni topladı. Üstelik oyuna ilk 11'de başlaması ile beraber üzerindeki heyecanı çok fazla belli etmeden önemli bir başarı gösterdiğini dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı gelecek vadeden genç oyuncu açısından Fatih Terim'in de güvendiği isimler içerisinde yer alıyor. İleriki zamanlarda göstereceği başarı ile beraber A milli takıma kadar yükselebileceği yönünde yorumlar yapılmaktadır.

Emin Bayram 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Her geçen gün üzerine koyarak daha güçlü ve daha güvenilir hale gelmeye devam eden Emin Bayram, şu an Galatasaray'ın alt yapısında oynuyor. Ancak Başakşehirspor maçı ile beraber A takımı ile birçok farklı maça da çıkmaya başladı. Genç yetenek ile ilgili merak edilen konulardan biri ise ne kadar maaş alıyor olduğudur. Oyuncu şu an için aylık 7 bin 500 TL maaş alırken maç başına da 10 bin TL prim elde etmektedir. İleride gerçekleştireceği profesyonel sözleşme ile beraber maaşının daha yüksek noktaya çıkabileceğini söylemek mümkün.

Emin Bayram hangi mevkiide oynuyor?

Her geçen gün Yıldızı daha da parlayan Emin Bayram A takım ile daha fazla maça çıkmaya başladı. Galatasaray iyi bir oyuncu kazanmış olurken aynı zamanda milli takımada göz kırptığını söylemek mümkün. Oyuncu şu an için stoper mevkiinde başarılı bir performans gösteriyor. Ancak eğer istenirse ön libero ya da kanatlarda da oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Şu an için ise daha çok stoper görevinde bulunan oyunculardan biridir.