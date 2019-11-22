Emin Bayram kimdir, kaç yaşında? Yeni Ozan Kabak...

Galatasaray altyapısının son ürünü Emin Bayram... Galatasaray, akademi oyuncusu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalamıştı. Luyindama'nın sakatlığının ardından Başakşehir maçının kadrosunda yer alan Emin Bayram, bir anda gündem oldu. Fatih Terim'in altyaş gruplarında gösterdiği performansla dikkat çeken Emin'e zaman zaman forma şansı vermesi bekleniyor. A Takım ile idmanlara çıkan Emin, mücadeleci yapısıyla Milli Takım'ın başarılı stoperi Ozan Kabak'a benzetiliyor. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim'in forma şansı verdiği Ozan Kabak, değişilmezler arasına girmişti. Kısa sürede Avrupa'nın dikkatini çeken Ozan, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

Emin Bayram kimdir, kaç yaşında?

2 Nisan 2003'te İstanbul'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor. Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor.

Zaman zaman U19'da da forma giyen Emin, 6 kez U15, 16 kez de U16 milli takımında forma giydi.



