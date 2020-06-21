Emin Bayram kimdir, kaç yaşında? Emin Bayram hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray stoper krizi yaşıyor. Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle sarsılan Galatasaray'da Marcao da sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Ryan Donk'un kart cezalısı, Ahmet Çalık'ın ise formsuz olması nedeniyle Fatih Terim'in Emin Bayram'a forma şansı vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta kadroya giren Emin, Ziraat Tükiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçına ise ilk 11'de sahaya çıkmış ve sergilediği performansla dikkat çekmişti. Genç oyuncuyu yakından takip eden Fatih Terim bu kararıyla ilerleyen haftalarda ihtiyaç olması halinde Emin’i oynatabileceğinin sinyallerini vermişti. Galatasaray altyapısından yetişen Emin, oyun stili ile Ozan Kabak'a benzetiliyor.

Emin Bayram kimdir, kaç yaşında?

2 Nisan 2003'te İstanbul'da doğan Emin Bayram, futbola 2013 yılında Galatasaray altyapısında başladı. Stoper oynayan ve fizik üstünlüğüyle rakiplerine üstünlük sağlayan Emin, soğukkanlı bir şekilde topu oyuna sokmasıyla dikkat çekiyor. Altyaş gruplarında sırasıyla forma giyen Emin, şu sıralar U16 takımında görev alıyor. Ozan Kabak'a 18 yaşında formayı veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2003 doğumlu Emin'le idmanlarda özel olarak ilgileniyor. 17 yaşındaki genç stoper Rize deplasmanında bulacağı şansı iyi değerlendirmeyi başarırsa ligin kalan maçlarında da forma giymeye devam edecek. Böylece teknik direktör Fatih Terim de Türk futboluna bir genç yıldız adayı daha armağan etmiş olacak.



