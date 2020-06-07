17 yaşındaki Emin Bayram, adım adım formaya yaklaşıyor... Marcao’nun sakatlanması, Luyindama’nın da kadro dışı kalması sebebiyle Ahmet Çalık’la birlikte forma rekabetine giren genç savunmacı, dün sabahki idmanın yıldızlarından biriydi. Florya’da yapılan 11’e 11 çift kale maçta forvetlere geçit vermeyen Emin Bayram, performansıyla hocası Fatih Terim’in yüzünü güldürdü. Emin’le birlikte Ahmet Çalık’ın formunun da gayet iyi olduğu ve Terim’in aklındaki endişelerin yerini sevince bıraktığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, 14 Haziran’daki Rize deplasmanına kadar iki stoperin grafiğini takip ederek bir karar verecek.

Donk: Defansı merak etmeyin

Santrfor, ön libero, stoper derken takımda görev yapmadık mevki bırakmayan Ryan Donk, bir anda savunmanın en kilit ismi haline geldi. Fatih hoca, dünkü idmandan önce Hollandalı futbolcuyla özel bir görüşme yaptı. Donk’a, “Artık savunmanın lideri sensin. Yanında kim olursa olsun sen yöneteceksin. Sorumluluk alman gerekiyor” diyen Terim, “Hocam siz defansı merak etmeyin. Biz en iyisini yapacağız” cevabını alınca tamamen rahatladı. 34 yaşındaki futbolcu, hocasından aldığı direktifle beraber, maç içinde sık sık takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.