Emin Bayram: Daha iyi bir performans verebilirdim

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Tur şansını zora sokan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki genç stoper, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa yorumladı.

Emin Bayram'ın ifadeleri şu şekilde:

"Çok güzel A takımla maça çıkmak, buradaki abilerimle top oynamak. Bu maç şanssızlık oldu, 2-0 mağlup olduk ama bir sonraki maçta telafisini yapacağız, taraftarımızdan özür diliyoruz, bunu yapacak gücümüz var. Daha iyi bir performans verebilirdim bugün. İleride daha iyi çalışıp daha iyi oynamaya çalışacağım."

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