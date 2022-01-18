Emiliano Viviano: İyi bir hakem performansı diye belirtebiliriz

Süper Lig 22. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş 'ı konuk etti. Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olan Karagümrük'te tecrübeli kaleci Emiliano Viviano maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Penaltı pozisyonuna değinen Viviano, hakem performansını da değerlendirdi.

Emiliano Viviano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası penaltı pozisyonunu çok net görmedim. Penaltı olduğunu söylediler. Bu maç için İyi bir hakem performansı diye belirtebiliriz. İyi şanslar elde ettik ama Ersin bunlara izin vermedi. Takım olarak memnunuz ama skordan mutlu değiliz."

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