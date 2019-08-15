Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, 21 Ocak 2019 tarihinde Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybederek tüm dünyayı yasa boğmuştu. Uçağın pilotu David Ibbotson'ın da yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Büyük Britanya Hava Kazaları Araştırma Dairesi'nin yayımladığı son raporsa yeni bir detayı da daha ortaya çıkardı.

Söz konusu raporda Sala ve Ibbotson'ın uçağın düşüşünden önce ciddi oranda karbonmonoksit gazına maruz kaldıkları belirtilirken "Toksikoloji testleri sonucunda yolcunun kanında yüksek oranda karbonmonoksit bulunduğu saptanmıştır. Pilotun da büyük ihtimalle aynı durumu yaşadığı düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler