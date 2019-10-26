Geçtiğimiz sezonun devre arasında Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala, trajik vefatıyla tüm futbol dünyasını yasa boğmuştu. Bir grup Swansea City taraftarı ise dün Arjantinli futbolcunun ölümüyle dalga geçerek utanç verici bir olaya imza attı.

Championship'te yarın Cardiff ile karşılaşacakları mücadele öncesinde sosyal medyadan üzerinde Sala'nın isminin yazılı olduğu sahte bir uçak bileti görseli paylaşan holiganlar, kaptanlık koltuğuna ise sekiz yıl önce İngiltere ile Galler arasında oynanan maç sırasında Wembley Stadyumu'nun dışında öldürülen Cardiff taraftarı Mikey Dye'yi oturttu.

Görselin sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılması üzerine bir kınama mesajı yayımlayan Swansea kulübü ise Galler derbisi öncesinde yaşanan bu olaydan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtirken "Güney Galler Polisi ile bu görselin kaynağını ortaya çıkarmak için sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Bu rezalet fotoğraf, asla bu kulübü ya da taraftarlarını yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler