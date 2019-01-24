Emiliano Sala için en iyi ihtimalli üç senaryo

Dünya, Sala’yı konuşuyor... İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City, geçtiğimiz hafta Fransız temsilcisi Nantes’tan 17 milyon Euro (102.5 milyon TL) karşılığında Emiliano Sala’yı kadrosuna katmıştı.

Arjantinli santrfor ise Galler ekibine imza atmasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için tekrardan Fransa’ya dönmüştü. 28 yaşındaki futbolcu, 3 gün önce Nantes Havalimanı’ndan, Piper Malibu marka tek motorlu uçak ile yeniden İngiltere’ye doğru yola çıktı. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle uçak radardan kayboldu.

Arama kurtarma ekipleri ise 2 uçak, 2 helikopter ve 1 kurtarma botu ile 1600 kilometrelik alanı taramaya başladı. 2 günün sonunda elle tutulur bir ize rastlanmazken, Guernsey eyaletindeki polis ekipleri 4 senaryoyu açıkladı...

1 - Sala’nın da içinde bulunduğu tek motorlu uçağın karaya iniş yapmış olma ihtimali bulunuyor. Sala ve beraberindeki iki kişinin her şeye rağmen sağlık durumlarının iyi olabileceği ancak şu ana kadar herhangi bir iletişim imkanlarının olmayabileceği düşünülüyor.

2 - Diğer bir ihtimal ise uçağın karaya değil de suya iniş yaptığı yönünde... Tam o sıralarda oradan geçen bir geminin ise Sala ve yanındaki iki ismi kurtarmış olabileceği öngörülüyor. Denizde olmaları nedeniyle de herhangi bir iletişim imkanlarının olması beklenmiyor.

3 - Uçağın suya iniş yaptığı ve Sala ile beraberindekilerin uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran salını kullanarak hayatta kalabilecekleri de ihtimaller dahilinde. Bu zamana kadar herhangi bir haberin gelmemesinin ise bağlantı imkanının olmamasından kaynaklandığı söyleniyor. Guernsey eyaletindeki polis ekipleri, en güçlü olasılığın bu yönde olduğunu belirtti.

En kötü ihtimal...

En korkunç olasılık ise uçağın karaya çakılıp kalması ya da denize iniş yapmalarına rağmen uçağın kullanılamaz hale gelmesi...

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda uzmanlar, Sala ve yanındaki iki kişinin hayatta kalma olasılığının çok düşük olduğunu savunuyor.

John Fitzgerald: Umutlar azalıyor

Pazartesi akşamı radardan kaybolan uçak için arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlanırken dün sabah saatlerinde umut veren açıklamalar yapılmıştı. Ancak saatler ilerledikçe halen bir iz bulunamaması umutları azalttı.

Channel Adaları Hava Arama ekibinin şefi John Fitzgerald, Arjantinli futbolcuyu canlı bulma umutlarının azaldığını söyledi.

Dalman: Uçağı kendisi seçti

Cardiff’in Türk Başkanı Mehmet Dalman, yıldız oyuncunun bindiği uçağın kulüp tarafından ayarlanmadığını açıkladı. Dalman, “Sala’ya kendi uçaklarımızı önerdik ancak kendisi bu uçağı tercih etmişti” diye konuştu. Öte yandan Türk Başkan, Arjantinli futbolcuya ulaşana kadar ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

‘Parçalara ayrılacakmış gibi görünen uçaktayım’

Tecrübeli futbolcunun, uçak kalkmadan önce arkadaşlarına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Sala’nın kayıtlarda, “Parçalara ayrılacakmış gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff’e gidiyorum. Bu bir çılgınlık. Yarın işe başlamış olacağız ve yeni takımımla idmana çıkacağım. Eğer 1 buçuk saat içerisinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini göndermeleri gerekecek mi bilmiyorum. Çok korkuyorum” dediği net bir şekilde duyuluyor.

‘Futbol mafyası araştırılmalı’

Sala’nın kısa bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Berenice Schkair olayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Schkair, “Futbol mafyası araştırılmalı, çünkü bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Aileye saygısızlık etmemek için beklemeyi tercih ederim. Ama birkaç gün içinde söyleyeceklerimi söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.