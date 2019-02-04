Nantes'tan Cardiff City'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Emiliano Sala'nın uçağı Manş Denizi üzerinde seyrederken düşmüştü.

Guernsey Polisi'nin 3 günlük çalışmaların ardından aramaları durdurduğunu açıklamasının ardından Arjantinli golcü için ailesi ve yakınları tarafından başlatılan seferberliğe Türkiye'de top koşturan 4 ismin katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün haberine göre Sala ve uçağın pilotu David Ibbotson için yeniden başlatılan arama çalışmalarına Akhisarspor'dan Adrien Regattin, Kasımpaşa'dan Olivier Veigneau, Demir Grup Sivasspor'dan Delvin Ndinga ve Osmanlıspor'dan Sloan Privat maddi destekte bulundu.

Öte yandan bugüne dek toplanan paranın 315 bin euro'yu geçtiği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler