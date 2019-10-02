Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Real Madrid, dün gece kendi evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. İspanyol devinin devinin efsanevi futbolcularından Emiliano Butragueno, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada temsilcimizle oynayacakları iki maçın önemine vurgu yaptı.

Real'de kurumsal ilişkiler direktörü olarak görev yapan Butragueno, Movistar Plus'a verdiği demeçte "Bu, hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu. Bu geceki karşılaşmanın ardından artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Dolayısıyla Galatasaray'a karşı oynayacağımız iki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız. Gruptaki geleceğimizi bu maçlar belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler