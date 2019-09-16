Emile Heskey, Türkiye-İngiltere maçında yaşanan kavgayı anlattı!

EURO 2004 elemelerinde A Milli Takım'ın İngiltere arasında 11 Ekim 2003 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadığı maç golsüz eşitlikle sonuçlanmış ancak mücadeleye oynanan futboldan çok devre arasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavga damgasını vurmuştu.

Söz konusu mücadelede forma giyen isimler arasında yer alan eski İngiliz golcü Emile Heskey ise yıllar sonra konuyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Ada'da yayım yapan The Times gazetesiyle geniş bir röportaj gerçekleştiren 41 yaşındaki Heskey, kendisinin de karıştığı arbedeyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Soyunma odasına doğru gittiğim sırada Hasan Şaş ile Ashley Cole'ün tartıştığını gördüm. Daha sonrasında ise herkes iki oyuncunun etrafında toplandı. Bir güvenlik görevlisinin bana doğru geldiğini gördüm. Ardından kendimi savunmak zorunda kaldığım dakikalar başladı.

Orada çok büyük bir kavga yaşanmıştı. Herkes birbirine yumruk sallıyordu. Tüneldeyken arkamızda Wayne Rooney ile Alpay Özalan da kavga ediyordu. Gerçekten büyük bir eğlenceydi."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler