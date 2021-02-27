Vücutta yer alan sinirlerin, sinir köklerinin ve ya kasların elektriksel yöntemler ile izlenmesi sistemidir. Kişiye çok rahatsızlık vermeyen düzeyde doğrusal bir elektrik akımı kullanılmaktadır.

EMG testi nedir?

EMG testi, tanı koymak, koyulan tanıyı doğrulamak amacı ile yapılan bir test olmaktadır. Bu testte sinirlerde meydana gelen bazı işlevsel bozuklukların şiddetlerinin belirlenmesinde ve de uygulanmakta olan tedavinin etkilerini gözlemlemek için kullanılan inceleme yöntemidir. Bu sayede sinirlerin, kasların ve sinir köklerinin elektrik iletme işlevinin ölçülmesi sağlanmaktadır.

EMG cihazı nedir?

EMG cihazı şehrin voltajını kullanmakta olan elektrikli bir cihaz olmaktadır. Elektrik enerjisi ile beraber çalıştığı için bünyesinde herhangi bir radyasyon barındırmaz. Bu nedenle bireylere hiçbir zararı bulunmamaktadır. Elektrik dalgaları bireylerin duyularına ve ya kaslarına ulaştığı zamanlarda halk arasında kullanılmakta olan gıdıklanma hissini duyulabilirler.

EMG testine gelirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

EMG testi yaptırmaya gelen kişilerin gelirken dikkat etmesi gereken konular vardır. Bu konular genel olarak doktora danışılarak uygulanmalıdır. EMG testi için gelen hastaların aç ve ya tok olması konusunda hiçbir hassasiyet yoktur. Düzenli bir şekilde kullanılan ilaçlar her zamanki gibi alınabilir. Ancak hastaların hekime kullandığı ilaçları hakkında detaylı bilgi vermesi gereklidir. Çünkü bazı durumlarda kullanılması gerekmeyen ilaçlar olması durumuna karşın gerekli olabilmektedir. Bu teste gelen kişiler rahat bir giysi ile birlikte gelmelidir. Hastanın kol ve de bacaklarını rahat bir şekilde hareket ettirebileceği giysileri tercih etmesi gereklidir.

EMG (Elektromiyografi) nasıl çekilir?

Öncelikle ilk etapta bireyin sinir iletimi izlenip sinir iletimlerinin incelenmesinde, sinirlere küçük küçük elektriksel uyarılar gönderilir. Böylece sinir iletim hızları hesaplanır. Bu aşamaya ek olarak refleks cevaplarına da bakılmaktadır.

İkinci aşamada kas bölgelerine tek seferli kullanımlık olarak üretilmiş olan iğne elektrotları yerleştirilir ve ardından iğne elektrotu sayesinde de kaslarda kayıt yapılabilir. Yapılan kas kayıtları toplam olarak 3 aşama olarak gerçekleştirilmektedir.

Bunlar;

Birinci aşamada sorun yaşayan bireyin hareketsiz ve sakin durması söylenir ve bu şekilde gerekli görülen bölgedeki potansiyeller izlenip sistem kaydı gerçekleştirilir.

İkinci aşamada incelenmiş olan kas üstüne en az seviyede kası yaptırıp oluşmakta olan potansiyeller kayıt altına alınır.

Üçüncü ve de son olan bu aşamada ise bireyden tam olarak kası yapması istenerek oluşmuş potansiyeller kayıt altına alınır.

EMG testini uygulayacak olan alanında uzman kişiler, gerçekleştirilen üç aşama sonucunda, sinir sistemi iletim hızlarını gözlemlerken, kaslarda da meydana gelen bazı değişiklikleri incelemiş olurlar ve bir tanı koymaları kolaylaşır.

EMG testinde neler yapılır?

EMG incelemesinde duyu sinirlerinin ve motor sinirlerin sinir iletim hızlarının ölçülmesi sağlanır,

Refleks arkının ve motor geç yanıtların ölçümleri ve zamansal olarak değerlendirilmesi yapılıp karşı kol ve ya bacak ile kıyaslanmaları sağlanır,

İğne elektromyografisi yöntemleri ile, kaslara ait olan istirahat aktivitelerinin, motor üniteleri potansiyellerinin ve maksimum kasılma örneklerinin değerlendirilir,

Kaslara gelmekte olan sinirlerdeki zedelenmenin ve ya kasların kendilerine ait rahatsızlıkları değerlendirilir,

Sinirlerden kaslara doğru bir elektriksel aşırımın değerlendirilen kas sinir kavşağı rahatsızlıkları değerlendirilir,

Bütün bu değerlendirmeler ile hastalıkların dereceleri ve yerleşimleri saptanır ve tedavi seçeneklerini seçmede yardımcı olunur

EMG hangi durumlarda, hastalıklarda çekilir?

Günümüzde EMG testi aşağıdaki durumlarda çekilmektedir. Bu durumlar;

Romatizma ile ilgili hastalıklar,

Organ yetmezliği sorunları,

Düzenli olarak alkol kullanımı,

Çocuk Felci,

Sinirsel oluşan yaralanmalar (trafik kazaları ve sinir kesisi vb. gibi),

Kalıtsal sebepli hastalıklar,

Folik asit, Folat, B 12 vitamini eksiklikleri gibi metabolik durumlar,

Diyabet gibi metabolik durumlar,

Sinir sıkışmaları (karpal tünel: el bileğinde sinir sıkışması sorunu,

Kubital tünel: dirsek üzerinde sinir sıkışmaları,

Tarsal tünel: ayak üzerinde oluşan sinir sıkışmaları, radial nöropati: kol üzerinde oluşan sinir sıkışmaları, mareljia parestetika: kasıkta sinir sıkışmaları,

Siyatik nöropati: kalça yer alan oluşan sinir sıkışması gibi sendromlarda),

Kas ve ya sinir kavşağı rahatsızlıkları,

Boyun fıtığı,

Yüz felci,

Bel fıtığı,

Doğum sırasında bebeklerde oluşabilen bazı sinirsel yaralanmalar,

Omurilik hastalıkları,

Kas hastalıkları ve ya bu gibi hastalıkların tanı, teşhis ve de tedavisinde bu EMG testi kullanılmaktadır. Bu nedenle EMG testi günümüz koşullarında pek çok sayıda hastalık için gerekli olan önemli bir uygulama olmaktadır.