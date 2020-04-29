Kariyerinde son olarak Westerlo forması giyen eski Fenerbahçeli Emenike sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Instagram üzerinden canlı yayın yapan Nijeryalı corona virüsü ile ilgili düşüncelerini aktarırken, ”Virüs sıcakla gidecek diyorlardı ama Nijerya’da hava 35 derece, kimse gerçeği bilmiyor” ifadelerini kullandı. İşte Emenike’nin açıklamalarından satır başları:

”HERKES BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR”

Virüsten korkmuyorum. Ailem iyi. Etrafımda kimsede virüs yok, sadece ailem var zaten, başka kimse yok. Virüs sıcakla gidecek diyorlardı. Nijerya’da hava 35 derece. Herkes virüsle ilgili bir şeyler söylüyor, kimse gerçeği bilmiyor.

“FENERBAHÇE BENİM EVİM”

Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe’yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim.

“TÜRKİYE’YE GELMEYE HAZIRLANIYORDUM”

Bir şeyler için uğraşıyorum. Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Türkiye’ye Yobo ile birlikte gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı.

“ŞU ANDA GÖREVE KENDİMİ GETİRİRDİM”

Umarım Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olurum gelecekte. Fenerbahçe’de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım.

“UMARIM EN AZ KAYIPLA ATLATILIR”

Bu virüsün kolay kolay gideceğini sanmıyorum, şüpheliyim. Umarım en az kayıpla atlatılır.