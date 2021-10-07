Dünyanın en ünlü motorsporları organizasyonu Formula 1'de yer alan ve bu sporun en köklü takımlarından biri olan McLaren'in aerodinami bölümünde çalışan Emel Çankaya, FANATİK'e konuştu. McLaren bünyesi içerisinde yaptığı görevden bahseden Çankaya, "Takımdaki görevim, yarış arabalarımıza performans katmak ve bu sekilde pistteki en hızlı takım olmaya katkıda bulunmak. F1 ’de rekabette bir adım önde olmak için temel ayırt edici faktörlerden biri yarış arabalarının aerodinamik tasarımıdır. Bu yüzden aerodinami mühendisi olarak günlük işimde yarış araçlarımızın parçalarını tasarlayarak aerodinamik gelişimine dahil oluyorum" dedi.









'Çok hoşlarına gidiyor'

Formula 1'e başlama hikayesinden, F1 ile ilgili olarak merak edilen soruları yanıtlayan Emel Çankaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu spor ilgimi çektiği için bu alanda çalışmak istedim. Üniversitede lisans yaptığım sırada, F1 de ilgimi çekti ve bu spora yöneldim. İstanbul Park, McLaren'in pilotları için favoriler arasında. Pistin etrafındaki hız çılgınca. 8. virajın en iyisi olduğunu düşünüyorlar. Yüksek hızda 4 kez dönülen bu viraj, çok hoşlarına gidiyor."

'Başka Türkler de var'

"F1 bünyesi içerisinde çok olmasa da bildiğim kadarıyla; Williams, Ferrari ve Alpha Tauri'de çalışan Türkler yer alıyor. F1 hâlâ erkeklerin egemen olduğu bir spor dalı. Ama bu spor, üniversite hayatımdan farklı değil. O zaman da erkek sayısı çoğunluktaydı. Bu duruma alışığım. Bu spor benim için yenilik, ekip çalışması, istikrar ve devamlılık ifade ediyor."

Mertcan Polat







