Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ve 9 numaralı seri başı John Isner elendi.

Erkeklerin 22 numaralı seri başı Roberto Bautista ile Avustralya Açık’ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden şu an klasmanın 229. sırasında yer alan Andy Murray arasındaki ilk tur mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu.

İlk iki seti 6-4 alan Bautista, 2-0 öne geçti. Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, seyircinin desteğiyle sonraki setleri 7-6 kazanarak skoru 2-2’ye getirdi.

Final setinin 3. oyununda servis kıran Bautista, kontrolü yeniden eline aldı ve seti 6-2, 4 saat 9 dakika süren karşılaşmayı da 3-2 kazanarak 2. tura yükseldi.

Kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenis oynamakta zorlandığını, hatta Avustralya Açık’ın son turnuvası olabileceğini açıklayan Murray’nin, son puana kadar verdiği mücadele seyircinin takdirini topladı.

Dünya sıralamasının 97. basamağındaki Reilly Opelka, 3-1 yendiği 9 numaralı seri başı John Isner’i ilk turda turnuvanın dışına itti.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3 numaralı seri başı ve son şampiyon Roger Federer, 5 numaralı seri başı Kevin Anderson, 6 numaralı seri başı Marin Cilic, 10 numaralı seri başı Karen Khachanov ise yollarına devam

etti.

Son şampiyon Wozniacki tur atladı

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, unvanını korumaya geldiği turnuvadaki ilk maçında, dünya 52 numarası Alison van Uytvanck’ı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yendi.

Kadınların 2 numaralı seri başı Angelique Kerber, 5 numaralı seri başı Sloane Stephens, 8 numaralı seri başı Petra Kvitova, 9 numaralı seri başı Kiki Bertens, 11 numaralı seri başı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova da 2. tura çıktı.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Avustralya Açık’ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Mitchell Krueger, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Aljaz Bedene ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Simona Halep ile Kaia Kanepi ve 4 numaralı seri başı Naomi Osaka ile Magda Linette mücadele edecek.

AA