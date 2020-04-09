Geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri bir nebze rahatlatan emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Corona salgını nedeniyle öne çekilen emekli bayram ikramiyesi yatırılma tarihlerine ayrıldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında beklemeye başladı. Ramazan ayı öncesi ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 17,18,19 Nisan'da emekli maaşını alanların bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılmış olacak. Emeklilerin ikramiye ödemeleri 5 günde tamamlanacak. İşte emekli ikramiyelerin verileceği tarihler...

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

İkramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan'da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da aylık aldıkları Banka / PTT şubelerine yatacak.

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Corona virüsün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullanmıştı.



