Corona Virüs nedeniyle bayram emekli ikramiyelerinin erken hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı. Peki, 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Hesaplara yatırılan paralar bu yıl corona virüs nedeniyle evlerinde yaşayan insanların bir nebze olsun rahat ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına öne çekildi. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri hesaplara yattı mı? Emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre mi hesaplara yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da, 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

Corona virüsün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk’tan yaşlılara çağrı: “Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim”

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulunmuştu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ NASIL ALACAK?

Emekli ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli ikramiyelerini almak isteyen aynı zamanda sokağa çıkma yasağı sınırına takılan 65 yaş ve üstü emekliler bayram ikramiyelerini yakınlarından birine çektirebilecek. Herhangi bir yakını olmayan emekliler ise bayram ikramiyeleri konusunda polis ve jandarmadan yardım isteyecek.