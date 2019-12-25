Emeğin karşılığı Vedat Muriç!

Fenerbahçe’de sezonun en çok alkışlanan isimlerinin başında gelen Vedat Muriç, hayatının en mutlu haftalarından birini geride bıraktı. İlk olarak Kosova’da ülkesinin futbol federasyonu tarafından ‘yılın en iyi futbolcusu’ seçilen Muriç, daha sonra Beşiktaş derbisinde golünü atarak, sarı-lacivertli forma altında ilk derbi sevincini yaşadı.

Ancak Muriç için Kosova’da aldığı ödül bambaşka bir anlam taşıyor. Çocukluğunda yaşadığı savaş döneminin acılarını ve üzüntülerini dün gibi hatırlayan 25 yaşındaki forvet, ülkesinden ayrılmak zorunda bile kalmıştı. O zorlu günlerden sonra futbol kariyerini büyüten ve performansını hep yukarıya çeken Muriç, adeta rüya gibi bir 2019’u geride bıraktı.

Fenerbahçe’de de bu başarısını zirveye çıkaran golcü oyuncu, Kosova Milli Takımı’nın da en önemli yıldızı oldu. Kosova Futbol Federasyonu da Muriç’e hem motive etmek hem de Fadık Vokkri gibi efsane bir ismin adını bu ödüle koyarak Muriç’e ekstra bir jest yaptı.

Kosova için şu anda en önemli isim olan Muriç, Çaykur Rizespor maçının ardından ülkesine giderek futbol federasyonuyla ödül için bir araya gelecek. Ödül mutluluğunun ardından Türkiye’deki ilk derbi golünü de Beşiktaş’a atan başarılı oyuncu bir kez daha emeklerinin karşılığını aldı. (Skorer)