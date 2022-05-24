Tüm kıtadaki sıralamalarda ciddi değişimler meydana gelirken MOUZ, NOM Esports, Karmine Corp, Team Falcons, Geekay Esports, who cars?, Case Esports ve Fire Flux Esport şimdilik zirvede yer alıyor. Şimdilik...

Tüm aksiyonu izleyemediniz mi? Veya belki de yaşanan hüzünlerle akıllarda yer eden bu haftayı tekrar yaşama fırsatı arıyorsunuzdur? EMEA Bölgesel Ligleri'nin 2. haftası'nın özeti şu şekilde.

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik

Yeni bir hafta ve Fire Flux Esports, Futbolist ve SuperMassive Blaze yine şov yaptı! Yalnızca Futbolist üç haritalı seride Thunderbolts Gaming'e bir harita bıraktı ve Türkiye rekabetin ne kadar yoğun yaşandığı bir bölge olduğunu bir kez daha ispatladı.

3. Hafta'ya girerken zirveyi ele geçirmek isteyen ezeli rakipler Fire Flux ve Futbolist arasında mermilerin uçuşmasına şahit olacağız. Kazanan kim olacak? Zamanı geldiğinde hep birlikte göreceğiz.

Fire Flux Esports 2-0

Futbolist 2-0

SuperMassive Blaze 2-0

Fenerbahçe Esports 1-1

Thunderbolts Gaming 1-1

Galakticos 0-2

Galatasaray Esports 0-2

Team Lixa 0-2

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

MOUZ, Ajan kadrolarına Fade'i de katmalarına rağmen ALTERNATE aTTaX'ı kolaylıkla alt etti ve 2. hafta'nın sonunda sıralamanın tepesindeki yerini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan DSYRE'ın, taraftarlarının beklentilerinin aksine rahat bir hafta geçirdiği söylenemez. CGN Esports'u Bind'da paramparça etmesine rağmen Haven'da kâbus gibi bir mağlubiyet aldı, maçta Fade yeniden sahneye çıkarak ekibi darmadağın etti. DSYRE ikinci sırada yer alan takımlardan biri olabilir ama öte yandan diğer DACH ekiplerinin turnuvayı daha da ilginç hale getirmeye niyetli olduğu çok açık.

MOUZ 4-0

DSYRE 3-1

Ovation Esports 3-1

Angry Titans 2-2

Sparx Esports 1-3

WAVE Esports 1-3

CGN Esports 1-3

ALTERNATE aTTaX 1-3

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

Playoff'lardaki hayal kırıklığı yaratan performansının bir seferlik şanssızlık olduğunu ispatlamaya kararlı olan NOM Esports, Doğu: Surge'ün zirvesine namağlup bir şekilde yeniden oturdu. Fade'i kullanarak Diamant Esports ve Anonymo Mentos'u alt etmeyi başardı ve 3. Hafta'ya girerken TENSTAR ve Enterprise Esports'un ayağını denk alması gerekecek.

Her iki ekip de ikinci sırada yer alıyorlar ve NOM'um en büyük rakipleri konumundalar. Ve her iki ekip de 2. haftada net galibiyetler aldı, tek bir seri bile kaybetmedi. Belki de NOM'un korku salan performansını sekteye uğratacak olan onlardan biridir.

NOM Esports 4-0

Enterprise Esports 3-1

TENSTAR 3-1

Anorthosis Famagusta Esports 2-2

Diamant Esports 2-2

Zero Tenacity 2-2

Anonymo Mentos 0-4

Entropiq 0-4

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Fransa: Revolution 2. Aşama'da, taze kanın eski toprakları alt etme hikâyesi yazılacak gibi duruyor. Karmine Corp arenaya ateş saçarak giriş yaptı, WYLDE ve beGenius'u kolaylıkla bertaraf etti.

MAD Lions da aynı şekilde, VALORANT'ta yeni olmasına rağmen küçümsenmemesi gerektiğini ispatladı. League of Legends'daki rakibi Team Vitality'i Icebox'ta, Valar Morghulis'i de Split'te alt ederek Karmine Corp'u gözüne kestirdiğini ve başarıya aç olduğunu gösterdi.

Karmine Corp 4-0

beGenius 3-1

Mad Lions 3-1

Mandatory 3-1

Team BDS 3-1

Sector One 2-2

Team Vitality 1-3

WYLDE 1-3

OG 0-4

Valar Morghulis 0-4

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GCC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GCC & Irak

GCC & Irak göklerinde kanat çırpmayı sürdüren Falcons, ligin bir diğer favorisi YaLLa Esports'u son derece çekişmeli geçen haritalarda alt etmesini bildi. Ancak bağımsız ekip Mythoclash'e bir oyun bıraktı, belki de turnuvanın ihtiyacı olan taze kan bu genç ekiptir.

Yalnız vSlash Esports'a karşı oynadığı çekişmeli serinin ardından üç galibiyet birden alan Team Duelist de ekibin hemen arkasında yer alıyor. Gözünü zirveye dikmiş iki ezeli rakibin çarpışmasına 3. Hafta'nın ilk gününde şahit olacağız.

Team Falcons 7-1

Team Duelist 5-3

YaLLa Esports 5-3

Mythoclash 4-4

vSlash Esports 4-4

01 Esports 4-4

SCYTES 2-6

Venomy Esports 1-7

Levant & Kuzey Afrika

İlk iki haftayı 8-0'la tamamlayan ve yalnızca iki harita kaybeden Geekay Esports'un müthiş bir galibiyet serisi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Team RA’AD'ı bayağı gerilerde bırakan ekip, karşısında durması çok zor bir güç olduğunu ispatladı.

Ancak ikinci sıradaki takımı da yok saymamak gerek, onlar da nispeten iyi bir hafta geçirdi, Geekay ve Team Majesty'e kaybetseler de Whitelist ve Bravado'yu yendiler. Bütün gözler 3. Hafta'da. RA’AD rakibini birinci sıradan indirebilecek mi göreceğiz.

Geekay Esports 8-0

Team RA’AD 6-2

XPLDZ 6-2

NASR Esports 4-4

Team Majesty 4-4

Bravado 2-6

Whitelist 2-6

BlackJack Esports 0-8

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

Who cars? Biz! Fazla şans tanınmayan Danimarka ekibi, Fracture ve Icebox'taki üstün performansıyla H2O'yu alt etti ve sıralamanın zirvesine oturdu.

Ekip zirvedeki yerini, o unutulmaz maçta geriden gelip İngiliz devi EXCEL'i yenmeyi başaran Finest'la paylaşıyor. EXCEL ve Alliance gibi devler 3. Hafta'da vites arttırıp bu yeni yüzleri geride bırakabilecek mi? Kimin öne çıkacağını tahmin edebilmek çok ama çok zor.

Who cars? 2-0

Finest 2-0

EXCEL 1-1

HEET 1-1

Human Tripwires 1-1

KOVA 1-1

Alliance 0-2

H20 0-2

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

Case Esports bu hafta UCAM Tokiers'ten ilk mağlubiyetini almış olsa da, bölgesini domine etmeyi sürdürüyor. KOI ve Herbalife Real Betis'i alt ederken, Berkant ‘Wolfen’ Joshkun bölgenin en iyi oyuncularından biri olduğunu ispatlamaya devam ediyor.

Chamber ve Killjoy'la Gözcü yeteneklerini konuşturmasıyla ve Sova'yla yaptığı çatışma başlatan ilk hareketlerle bu kurdun bir av olmadığı çok net, kendisi gerçek bir avcı.

Case Esports 5-1

Giants 4-2

Rebels Gaming 4-2

UCAM Tokiers 4-2

Arctic 3-3

Movistar Riders 3-3

Team Heretics 3-3

Team Queso 3-3

KOI 1-5

Herbalife Real Betis 0-6