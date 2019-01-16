Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı. Minnesota'da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi.

İHA