Embiid Minnesota'ya karşı coştu

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 149-107 mağlup etti.

16 Ocak 2019, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Embiid Minnesota'ya karşı coştu

Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı. Minnesota'da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi. 

İHA

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