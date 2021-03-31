Emanuele Pirro: Verstappen 5 saniye cezası alırdı

Formula 1'de sezonun ilk yarışını geçen sezonun şampiyonu Lewis Hamilton kazanırken yarışın sonlarında Red Bull'dan Verstappen, İngiliz pilotu geçmeyi başarmıştı. Verstappen daha sonra takımından gelen talepler Hamilton'a yeniden yol vermişti ve kalan turlarda Hamilton tekrardan geçilmeyerek yarışı kazanmayı başarmıştı.

Verstappen'in Hamilton'a yol vermesiyle ilgili ise yarış hakemlerinden Emanuele Pirro açıklamalarda bulundu. Pirro, "Verstappen bilerek yapmasa da limitlerinin dışına çıktı. Pistin dışından rakibini geçti. Takımlarla konuşma yetkisi tek kişide, o da Michael Masi. Red Bull ile konuştu ve onlara Verstappen'in Hamilton'a yol vermesini tavsiye etti. Yarış hakemi kimseye bir konuyu dikte edemez. O yüzden sadece tavsiyede bulundu. Verstappen yol vermeseydi muhtemelen 5 saniye cezası alacaktı" dedi.