Em golcü Onyekuru

Yeni transfer Diagne, Galatasaray’a 20 gollük performansla geldi, ancak o imzayı atana kadar takımın en skorer ismi Onyekuru’ydu. Senegalli futbolcunun henüz Sarı-Kırmızılı formayı giymediği göz önünde bulundurulursa, kadrodaki en üretken isim hâlâ Onyekuru gibi görünüyor.

Ligde 9 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bugün de Fatih hocanın sahadaki en önemli kozlarından biri olacak. Geçen hafta Alanya deplasmanında ezdiği toplarla tepki çeken Onyekuru, Türk Telekom Stadı’ndaki etkili performanslarına bir yenisini eklemek için özel hazırlıklar yapıyor. Everton’dan kiralık olarak gelen genç yetenek, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’da kalmak istediğini hafta içinde yönetimle yaptığı görüşmede dile getirmişti.