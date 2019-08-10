Elyounoussi’nin favorisi Beşiktaş

Siyah-Beyazlılar, kanat transferi doğrultusunda son olarak rotasını, Southampton’ın 25 yaşındaki yıldızı Mohamed Elyounoussi olarak belirlemişti. Fas asıllı Norveçli oyuncu için girişimlerini sürdüren Kara Kartal’a, bu transferde Celta Vigo ve Sevilla rakip çıkmıştı. Kulübünden kiralık olarak ayrılmak için izin alan başarılı futbolcudan Siyah-Beyazlılar’a, sevindirici haber geldi. Ada ekibinin 1.5 milyon Euro’luk bedel karşılığında kiralamaya yeşil ışık yaktığı Elyounoussi’nin, La Liga’dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş’ı seçtiği ortaya çıktı.

Kulüplerin anlaşmasını bekliyor

Yıldız futbolcunun, Müslüman olması sebebiyle kariyerine Türkiye’de devam etmeyi istediği öğrenildi. Bu kararını Southampton yönetimine de ileten oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Gökmen Özcan