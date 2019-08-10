Elyounoussi’nin favorisi Beşiktaş
Norveçli oyuncu, kendisini isteyen Sevilla, Celta ve Beşiktaş arasından tercihini Siyah-Beyazlılar’dan yana kullandı. 24 yaşındaki yıldızın, Müslüman bir ülke olması sebebiyle Türkiye’ye transferine yeşil ışık yaktığı öğrenildi
Siyah-Beyazlılar, kanat transferi doğrultusunda son olarak rotasını, Southampton’ın 25 yaşındaki yıldızı Mohamed Elyounoussi olarak belirlemişti. Fas asıllı Norveçli oyuncu için girişimlerini sürdüren Kara Kartal’a, bu transferde Celta Vigo ve Sevilla rakip çıkmıştı. Kulübünden kiralık olarak ayrılmak için izin alan başarılı futbolcudan Siyah-Beyazlılar’a, sevindirici haber geldi. Ada ekibinin 1.5 milyon Euro’luk bedel karşılığında kiralamaya yeşil ışık yaktığı Elyounoussi’nin, La Liga’dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş’ı seçtiği ortaya çıktı.
Kulüplerin anlaşmasını bekliyor
Yıldız futbolcunun, Müslüman olması sebebiyle kariyerine Türkiye’de devam etmeyi istediği öğrenildi. Bu kararını Southampton yönetimine de ileten oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Gökmen Özcan