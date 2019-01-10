Elwind: “Takımdan ayrılmak için yalvardım”

League of Legends’ın sevilen isimlerinden olan Elwind, 2016 yılında oynanan Dark Passage – Çilekler maçının perde arkasını anlattı.

Royal Youth kadrosunun yedek oyuncusu ve aynı zamanda yayıncısı olan Elwind, Dark Passage’ın sahibi Ertuğ Okçuoğlu’nun Playerbros ile gerçekleştirdiği röportajı yayınında izledi. Ertuğ Okçuoğlu’nun “En çok sinirlendiğiniz ve üzüldünüz maç hangisiydi?” sorusuna verdiği “Çilekler maçı” cevabının ardından maçın perde arkasını anlatan Elwind, maçta yaşanan yanlış şampiyon tercihinden sonra ortamın çok gerildiğini söyledi.

O dönem Dark Passage’ın koçu olan eski profesyonel oyuncu Halpern’in kendisine daha önce oynamamasına rağmen Gangplank tercihi yaptığını ve bu tercihten dolayı takım sahibiyle koç arasında sinirlerin çok fazla gerildiğini söyledi. İki isim arasında yaşanan bu olay maç odasında gerçekleşince oyuncuların da bu durumdan etkilendiğini ve 2. maçı direkt kaybettiklerini aktardı.

Elwind ayrıca ev ortamından da hoşnut olmadığını dile getirirken, takım sahibine takımdan ayrılmak için yalvardığını söyledi. (Playerbros)