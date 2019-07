Elvis Manu: 'Galatasaray, hakem sayesinde kazandı!'

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giydikten sonra bu yaz Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Renhe'ye transfer olan Elvis Manu, ülkesi Hollanda'da yayım yapan Voetbalzone adlı internet sitesine konuştu. Çin ve Türkiye hakkındaki izlenimlerinden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası finali hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte Manu'nun o sözleri:

"Çin'de oynadıktan sonra çalışmama gerek kalmaz"

"Pekin, gerçekten fantastik bir şehir. 25 milyon kişinin yaşadığı çok kalabalık bir yerden bahsediyoruz. Tabii bir de nüfusa kayıtlı olmayan 25-30 milyon kişi daha var ki şehrin yoğunluğunu varın siz hesap edin. Sabahları antrenmanlara gitmek için kaldığım otelden 1,5 saat önce çıkmam gerekiyor. Ancak Çin'de yeni bir maceraya atılmak bana çok cazip geldi. Burada oynamak bence herkes için harika bir deneyim. Zira ligde birçok yıldız futbolcu var.

Öte yandan burada birkaç yıl oynadığım takdirde bir daha asla çalışmamam gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla bu konuda endişelenmeme gerek yok. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Zira önünüzde çok fazla para kazanmanız için bir fırsat var. Ancak buradaki rekabet seviyesi de her geçen yıl yükseliyor. Neredeyse her hafta Avrupa'nın üst liglerinde forma giymiş oyuncularla karşılaşıyorsunuz. Bu açıdan Çin, benim nerede olduğumu görmem ve kendimi test etmem açısından büyük bir meydan okuma. Buradaki futbol, biraz küçümseniyor.

Eski arkadaşlarınızla karşılaşmak her zaman güzeldir. Mesela Shandong Luneng'da oynayan Graziano Pelle ile Feyenoord'da birlikte oynamıştık. Buradaki ilk haftam, benim için çok güzeldi. Çin'de fark yaratacak olan yabancı futbolculara çok güveniyorlar. Bir aylık tatilin ardından biraz çalışmak zorunda kaldım. Her futbolcu sezona bir an evvel başlamak ister. Bu yüzden hazırlık sürecini atlamak da benim için iyi oldu. Antrenman tesislerine ise gerçekten hayran kaldım. Böyle bir tesisi ancak Avrupa'nın en iyi takımlarında görürsünüz. Her şey hazır ve size de yalnızca futbola odaklanmak kalıyor. 5-6 fizyoterapist devamlı bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyor."

"Galatasaray'la oynadığımız finali hakem yüzünden kaybettik"

"Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon çok sıkıntılı geçti. UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası nedeniyle çok fazla maç oynadığımız için yıprandık. Zira kadromuz da dardı. Türkiye'de futbol oynamak gerçekten zor. Orada neşeden kızgınlık ve üzüntüye kadar her şeyi tecrübe ettim. Her maçı kafamda oynamama rağmen sahada neler yaşanacağından asla emin olamazdım. Galatasaray'la oynuyorsanız hakemin tüm takdir haklarını onlardan yana kullanacağını bilirsiniz. Ne yazık ki bu durum bitime 10 dakika kala başımıza geldi. Oysaki ortada hiçbir şey yoktu. Kupayı kaldıracağımızı düşündüğüm bir anda her şey tersine döndü.

Eğer küme düşen bir takımda 10 gol atıyorsanız kendi performansınızdan memnuniyet duyarsınız. Ligden düştükten sonra Türkiye'nin en iyi beş takımından birine gidebilirdim. Açıkçası Türkiye'deki futbol benim oyun stilime bire bir uyuyor ve insanlar da beni izlemekten keyif alıyordu. Türkiye'de harika zaman geçirdim. Hayat çok güzeldi ve insanlar da çok sıcakkanlıydı. Nitekim sokağa çıktığımda pek çok kişi yanıma geliyordu. İki yılda Türkçeyi de sökmüştüm. İleride Türkiye'ye dönmek benim için kesinlikle bir seçenek. Ancak şimdilik Çin'den yana karar kıldım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler