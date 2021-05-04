CSKA Moskova Kadın Futbol Takımı'nın Rus kalecisi Elvira Todua'nın kadın futbolunda seks ve hamilelikle ilgili açıklamaları geniş yankı uyandırdı.

Youtube kanalında yayın yapan Comment Show'a katılan 35 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınların bir maçtan önce seks yapabilmesi normaldir, erkekler için ise birçok koçun bunu yasakladığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hamile kalırsak sözleşmemiz devam ediyor"

Hamilelik konusuna da değinen Todua, "Sözleşmelerimiz, annelik durumunda kulübün ödeme yapmakla yükümlü olduğunu şart koşuyor. CSKA'daki sözleşmelerimizde bu madde var, ancak her yerde böyle değil. Diğer kulüplerde hamilelik durumunda sözleşmelerin iptal edildiğini biliyorum" dedi.