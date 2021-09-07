Türkiye’de sırasıyla; Galatasaray , Gaziantepspor, Fenerbahçe , İstanbulspor, Gençlerbirliği, Malatyaspor’da forma giyen Elvir Boliç, kendisi gibi Bosna-Hersekli olan Kara Kartal’ın yeni transferi Miralem Pjanic’i anlattı. 49 yaşındaki futbol insanı, “Pjanic takımın beyni olur. Barcelona’da o sorumluluk hiç verilmedi. İtalya’da ise tersi oldu ve ileri gitti. Pjanic, sorumluluk verildiğinde kaçmayan kapasitesini sürekli zorlayan bir yapıya sahip. Çok da profesyonel. Sakin ama saha içinde hırslı biri” ifadelerini kullandı.

‘Sonuna kadar Türkiye’de...’

Kara Kartal’daki ortamın, Pjanic’in başarılı olması için oldukça uygun olduğunu söyleyen Boliç, dünyaca ünlü süperstar için flaş bir iddia da ortaya attı. Boliç, “Pjanic çok zeki. Birkaç pozisyon sonrasını düşünerek oynuyor. Kesinlikle hem Beşiktaş hem de Pjanic bu birliktelikten memnun kalacaktır. Bu da futbol yaşantısının sonuna kadar Türkiye’de kalmasını sağlar” yorumunda bulundu.

Büyük buluşma yarın olacak

Beşiktaş’ın Katalan devi Barcelona’dan kiralık olarak transfer ettiği Miralem Pjanic’in İstanbul’a geliş tarihi belli oldu. Şu anda Bosna- Hersek Milli Takımı kampında olan 31 yaşındaki dünyaca ünlü orta sahanın yarın sabah İstanbul’a geleceği aktarıldı. Pjanic’in perşembe günü Siyah-Beyazlı takımla idmanlara çıkacağı ve cumartesi günü Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosunda olacağı belirtildi.

Orhan Yıldırım